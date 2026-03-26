Extraña situación con una persona semidesnuda

Vía pública.
Esta madrugada se registró una extraña situación en la vía pública que involucró a un hombre semidesnudo en un sector de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
|Ángel Poviña, albañilería profesional
Los vecinos llamaron a la Policia para que tomara intervención. Esto, porque esta persona de sexo masculino estaba solamente en calzoncillos. Estuvo deambulando por las Inmediaciones de Falucho y Olavarría y terminó en el baño de la estación de colectivo.
Al parecer, tendría alrededor de 60 años. La Policía pidió que una ambulancia del SAME se acercara al lugar para asistirlo. Posteriormente se definió el traslado al Hospital Municipal.
Sucedió alrededor de las 5.00 de la mañana.
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