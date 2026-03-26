jueves, 26 de marzo de 2026

Extraña situación con una persona semidesnuda

 Noticias policiales de Chacabuco Chacabuquero

Vía pública.

Esta madrugada se registró una extraña situación en la vía pública que involucró a un hombre semidesnudo en un sector de la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Angel poviña albañil
Ángel Poviña, albañilería profesional

Los vecinos llamaron a la Policia para que tomara intervención. Esto, porque esta persona de sexo masculino estaba solamente en calzoncillos. Estuvo deambulando por las Inmediaciones de Falucho y Olavarría y terminó en el baño de la estación de colectivo.

Granja Doña Juana Chacabuco
Granja Doña Juana

Al parecer, tendría alrededor de 60 años. La Policía pidió que una ambulancia del SAME se acercara al lugar para asistirlo. Posteriormente se definió el traslado al Hospital Municipal.

Sucedió alrededor de las 5.00 de la mañana.

Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
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