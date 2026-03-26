Le robaron a una vecina de Chacabuco

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Una vecina dio a conocer que sufrió un robo en las últimas horas.
Volver a Chacabuquero.
|Ángel Poviña, albañilería profesional
Fue sustraída una bicicleta todo terreno marca Fire Bird del edificio de los Colegios Secundarios. La vecina dijo que había radicado la denuncia en la Comisaría y la Policía le dijo que la llamaría si había alguna novedad en el caso.
"Fue el miércoles por la noche -agregó-. Yo entré a cursar y cuando salí la bicicleta ya no estaba".
Cabe recordar que semanas atras otra vecina le contó a Chacabuquero que le robaron la rueda trasera de una bicicleta, también en el edificio del Colegio Secundario.
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