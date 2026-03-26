jueves, 26 de marzo de 2026

Le robaron a una vecina de Chacabuco

 

Búsqueda.

Una vecina dio a conocer que sufrió un robo en las últimas horas.



Volver a Chacabuquero.

Angel poviña albañil
Ángel Poviña, albañilería profesional

Fue sustraída una bicicleta todo terreno marca Fire Bird del edificio de los Colegios Secundarios. La vecina dijo que había radicado la denuncia en la Comisaría y la Policía le dijo que la llamaría si había alguna novedad en el caso.

Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
Gran Peña Folklórica: Venta de tarjetas llamando al 2352522151

"Fue el miércoles por la noche -agregó-. Yo entré a cursar y cuando salí la bicicleta ya no estaba".

Cabe recordar que semanas atras otra vecina le contó a Chacabuquero que le robaron la rueda trasera de una bicicleta, también en el edificio del Colegio Secundario.

Granja Doña Juana Chacabuco
Granja Doña Juana

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