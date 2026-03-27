viernes, 27 de marzo de 2026

Actas de infracción por escombros, multados y retenidos en Chacabuco

Detalles

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco informó el resultado de los operativos realizados este viernes.



Volver a Chacabuquero.

Se labraron actas intimación por tener vehículos en estado de abandono en la vía pública.

Se labró acta de infracción por sacar escombros a la vía pública más de un metro cúbico, y un acta de infracción por largar agua a la vía pública.

Se labraron: Un acta de infracción por cruzar semáforo en rojo; un acta de infracción por girar en u; dos actas de infracción por estacionar en lugar prohibido (senda peatonal); un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido(doble fila).

Se retuvo una licencia de conducir por circular sin seguro obligatorio.

Se labró un acta de infracción por estacionar chasis y acoplado en zona no permitida

En el operativo en Coronel Suárez y Pringles se retuvieron 2 motocicleta x circular sin licencia y casco y 5 licencias x circular sin seguro obligatorio

  

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