Actas de infracción por escombros, multados y retenidos en Chacabuco

Detalles
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco informó el resultado de los operativos realizados este viernes.
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Se labraron actas intimación por tener vehículos en estado de abandono en la vía pública.
Se labró acta de infracción por sacar escombros a la vía pública más de un metro cúbico, y un acta de infracción por largar agua a la vía pública.
Se labraron: Un acta de infracción por cruzar semáforo en rojo; un acta de infracción por girar en u; dos actas de infracción por estacionar en lugar prohibido (senda peatonal); un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido(doble fila).
Se retuvo una licencia de conducir por circular sin seguro obligatorio.
Se labró un acta de infracción por estacionar chasis y acoplado en zona no permitida
En el operativo en Coronel Suárez y Pringles se retuvieron 2 motocicleta x circular sin licencia y casco y 5 licencias x circular sin seguro obligatorio
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
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