Policiales: Incidente en un supermercado - Robo - Acosados en Chacabuco

Breves.
Incidente. En las últimas horas se registró un incidente en un supermercado de Chacabuco. El encargado sorprendió a un cliente guardando en su bolsillo un trozo de queso que estaba en una heladera mostrador. Tras un intercambio de palabras el cliente devolvió el producto.
Volver a Chacabuquero.
|Ángel Poviña, albañilería profesional
La situación que ocurrió en la tarde del viernes fue grabada por una cámara de seguridad y el video ya circula por las redes sociales. Al parecer, no es la primera vez que este cliente desarrolla este tipo de actitud y es por eso que el encargado lo estaba siguiendo por el local para ver qué hacía.
Robo. Anoche se detectó un robo en una vivienda de la ciudad de Chacabuco. Alguien ingresó al lugar mientras los moradores no se encontraban y se llevó varias pertenencias. Ocurrió en Fages entre Junín y Domínguez. La Policía estuvo en el domicilio por.pedido de sus habitantes.
Acosados. Se comunicó con Chacabuquero un vecino de 20 años para contar que una mujer mayor de edad y su hijo adolescentes los acosan y amenazan a él y a su novia de 17 años. Dijo que en las últimas horas la mujer y s hijo los habían increpado en una confitería ubicada en inmediaciones de Alsina y Mitre.. Agregó que la joven cuenta con el beneficio de una medida de restricción perimetral contra las otras personas. El vecino fue la Comisaría de la Policía Comunal y desde allí lo enviaron a la Comisaría de la Mujer y la Familia.
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