sábado, 28 de marzo de 2026

Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Ramón.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 - Ramón Burset "Tito". Falleció a los 85 años. Casa de duelo: O'Higgins. Sepelio: 29 de marzo a las 14.00 en Mariápolis


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