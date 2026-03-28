"Esta foto muestra por qué la avenida se vuelve un pantano"

Queja de vecino.
Un vecino compartió con Chacabuquero una imagen tomada en la vispera que muestra algo que, según él, este sábado tuvo sua consecuencias.
Volver a Chacabuquero.
Expresó el vecino en un mensaje enviado al Chacabuquero: "La avenida Frondizi es un pantano con la tierra suelta que quedó sin aplanar y no tirar piedras. Tal como la foto día anterior muestra tapada de la boca de tormenta anticipé que era para que siga siempre lo mismo. Solo la máquina para la foto. Luego está la falta de experiencia y 0 supervisar los trabajos".
La foto fue tomada en Inmediaciones de la cancha del Club Argentino.
|Ángel Poviña, albañilería profesional
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