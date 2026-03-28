sábado, 28 de marzo de 2026

Situación violenta en una vivienda alejada del centro de Chacabuco

 

Esta noche.

Esta noche una vecina de 28 años pidió ayuda a la policía porque estaba sobrellevando un situación violenta en su domicilio.



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El corte perfecto cerdo y pollo en Chacabuco
El Corte Perfecto, Chanchería y Pollería, en Insiarte 485

Al parecer, su ex pareja de acercó al lugar para increparla e ingresar por la fuerza. Cuando dos patrulleros arribaron al lugar, el sujeto y se había retirado. No obstante, se detectaron daños en la puerta de ingreso a la casa.

Ocurrió en San Luis continuación.


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