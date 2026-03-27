Extenso pronóstico de probables lluvias par Chacabuco y la zona

Oficial.
El Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado probables lluvias para Chacabuco y la zona a lo largo de varios días.
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El anuncio se extiende desde la tarde de este viernes hasta la madrugada del lunes. En ese tiempo hay probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas. Por el momento no hay alerta Meteorológica para la zona de Chacabuco.
En cuanto a la temperatura, la maxima se mantendrá en torno a los 30 grados centígrados hasta el jueves.
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