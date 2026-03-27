viernes, 27 de marzo de 2026

Extenso pronóstico de probables lluvias par Chacabuco y la zona

 


Oficial.

El Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado probables lluvias para Chacabuco y la zona a lo largo de varios días.



Volver a Chacabuquero.

Guido di napoli decoración y mantenimiento del hogar Chacabuco

Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración

El anuncio se extiende desde la tarde de este viernes hasta la madrugada del lunes. En ese tiempo hay probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas. Por el momento no hay alerta Meteorológica para la zona de Chacabuco.

En cuanto a la temperatura, la maxima se mantendrá en torno a los 30 grados centígrados hasta el jueves.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Necrológicas I del viernes

- Labraron infracciones por arrojar agua, sacar escombros y algo más en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Le robaron a una vecina 

- Necrológicas I

- Allanamiento contra el narcotráfico en Vedia

- Tensión en un domicilio de Chacabuco

- Golía se reunió con conocido ex juez

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Extraña situación con una persona semidesnuda

- Resultado del operativo de tránsito más allá de la moto quemada

- Prendió fuego la moto para que no se la secuestraran en Chacabuco



on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)