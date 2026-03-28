Conflicto en un barrio de Chacabuco: una lesionada

Esta tarde.
Esta tarde se reportó un conflicto que terminó con una persona lesionada.
Volver a Chacabuquero.
Una mujer de alrededor de 58 años pidió la presencia de la Policía para acusar a una vecina de agredirla luego de una discusión que habría comenzado por un problema de tránsito.
No fue necesaria la asistencia de personal del SAME. La mujer fue trasladada al Hospital en patrullero. Ocurrió en Córdoba entre Larres y Doctor Fernández.
Luego se registró un momento de tensión cuando en la Guardia del nosocomio coincidieron las dos partes del conflicto.
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