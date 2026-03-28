Que en paz descanse: Pedro.
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- Pedro Reggis. Falleció los 82 años. Casa de duelo: O'Higgins. Sepelio a las 18.00
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