Denunció que su madre sufrió un particular delito en Chacabuco

Muy actual.
Un vecino se comunicó con Chacabuquero para alertar al resto de la comunidad para que no sufran la misma situación que denunció su madre.
Volver a Chacabuquero.
Según comentó el vecino, su madre recibió una notificación en su teléfono sobre una compra virtual en una tienda de regalos por 49.999 pesos. La madre no reconoció la operación y esto derivó en una investigación personal. Se consiguieron algunos detalles del proceso de compra como una dirección de correo electrónico.
Según el vecino, su madre sospecha que alguien tomó datos de su tarjeta de débito como el número y la fecha de vencimiento y también su numero de DNI. Lo más significativo es que la madre acusa al responsable de un negocio de Chacabuco en el cual efectuó tiempo antes una compra en persona con la tarjeta de débito. Al parecer, en un momento la mujer le entregó la tarjeta al vendedor y este aprovechó para tomar los datos y luego le preguntó por otros que serían necesarios para que se pudiera concretar una compra a través de Internet.
Según el vecino, la situación fue denunciada en la Comisaría, se dio de baja la tarjeta y también se habló con el acusado al cual se llegó a través de la dirección de correo electrónico que había quedado registrada en la compra virtual.
El vecino le pidió a los miembros de comunidad que tengan cuidado al momento de brindar datos personales para evitar una situación semejante.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Hubo controles de tránsito en lugares estratégicos de Chacabuco
- Situación de inseguridad en una vivienda de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Situación violenta en una vivienda alejada del centro de Chacabuco
- Muchas multas por estacionar en la ciclovía y lavar el auto en Chacabuco
- "Esta foto muestra por qué la avenida se vuelve un pantano"
- Conflicto en un barrio de Chacabuco: una lesionada
- Se firmaron boletos de compra venta de "Chacabuco para Todos II"
- Incidente en un supermercado
- Sorpresiva reacción de motociclistas de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario