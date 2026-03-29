Se conoció el revelador resultado financiero de un festival realizado en Chacabuco

Celebración.
Este domingo se publicó el resultado financiera de un festival organizado en el partido de Chacabuco para conmemorar una celebración local.
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Hubo superávit. Se destaca que la comisión organizadora diera a conocer los números que dejó el evento. Cabe recordar que desde el gobierno de Víctor Aiola no se publican los balances de los Bailes del Estudiante y del Egresado, que requieren de una impotente inversión pero también cuentan con un público cautivo.
El resultado conocido este domingo corresponde al festejo del Aniversario de la localidad de Castilla. Los ingresos fueron de 19.772.785 de pesos y los egresos, de 17.720.300 de pesos. El saldo positivo fue de 2.052.482 de pesos.
Entre las fuentes de financiamiento estuvieron un baile, la Fiesta del Granadero y el carnaval.
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