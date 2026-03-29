Varios conflictos vecinales marcaron el día en Chacabuco

Domingo.
A lo largo del día se registraron varios conflictos vecinales en la ciudad de Chacabuco.
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Uno de ellos, en San Martín e Insiarte, alteró los nervios de los habitantes de los barrios circundantes porque los móviles policiales que fueron convocados circularon con las sirenas encendida. Se trató de un altercado entre un padre y un hijo en la vía publica, pero cuando los agentes llegaron al lugar la parte más joven del conflicto ya se había retirado.
También hubo fricciones en el barrio San Antonio y en Inmediaciones de Pueyrredón y Quintana. En el primero estuvieron involucradas varias personas y en el segundo caso, un hombre se sintió intimidado por una mujer que llamaba insistentemente a su puerta.
No se reportaron lesionados o daños oficialmente.
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