domingo, 29 de marzo de 2026

Varios conflictos vecinales marcaron el día en Chacabuco

 Noticias policiales de Chacabuco Chacabuquero

Domingo.

A lo largo del día se registraron varios conflictos vecinales en la ciudad de Chacabuco.



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Uno de ellos, en San Martín e Insiarte, alteró los nervios de los habitantes de los barrios circundantes porque los móviles policiales que fueron convocados circularon con las sirenas encendida. Se trató de un altercado entre un padre y un hijo en la vía publica, pero cuando los agentes llegaron al lugar la parte más joven del conflicto ya se había retirado.

También hubo fricciones en el barrio San Antonio y en Inmediaciones de Pueyrredón y Quintana. En el primero estuvieron involucradas varias personas y en el segundo caso, un hombre se sintió intimidado por una mujer que llamaba insistentemente a su puerta.

No se reportaron lesionados o daños oficialmente.


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