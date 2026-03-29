Hubo controles de tránsito en lugares estratégicos de Chacabuco

Madrugada.
El subsecretario de Tránsito Gerardo Alejandro destacó el operativo de control realizado durante la madrugada de este domingo.
Volver a Chacabuquero.
Contó que se montó un operativo de prevención en conjunto con policía comunal y el GAD sobre Ruta 7 Km 203 (los tubos) Ruta 7 e Hipólito Yrigoyen, Ruta 7 entre Moreno y Alberdi, Juan XXlll y calle 649, con recorrido de móviles en el corredor nocturno.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Accidente en el acceso a Chacabuco
- Denunció que su madre sufrió un particular delito en Chacabuco
- Situación de inseguridad en una vivienda de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Situación violenta en una vivienda alejada del centro de Chacabuco
- Muchas multas por estacionar en la ciclovía y lavar el auto en Chacabuco
- "Esta foto muestra por qué la avenida se vuelve un pantano"
- Conflicto en un barrio de Chacabuco: una lesionada
- Se firmaron boletos de compra venta de "Chacabuco para Todos II"
- Incidente en un supermercado
- Sorpresiva reacción de motociclistas de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario