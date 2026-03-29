domingo, 29 de marzo de 2026

Hubo controles de tránsito en lugares estratégicos de Chacabuco

 


Madrugada.

El subsecretario de Tránsito Gerardo Alejandro destacó el operativo de control realizado durante la madrugada de este domingo.



Volver a Chacabuquero.

Contó que se montó un operativo de prevención en conjunto con policía comunal y el GAD sobre Ruta 7 Km 203 (los tubos) Ruta 7 e  Hipólito Yrigoyen, Ruta 7 entre Moreno y Alberdi, Juan XXlll y calle 649, con recorrido de móviles en el corredor nocturno.


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