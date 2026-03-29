Más datos del accidente en el acceso a Chacabuco

Este mediodía.
Este mediodía se registró un accidente en uno de los accesos a Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron un auto y una moto. Dos personas fueron trasladadas al Hospital en ambulancia.
La moto era guiado por una mujer de 22 años de apellido Córdoba y el coche por una vecina de 47 años de apellido Savaglio.
Al parecer, las dos personas que iban en el rodado de menor porte sufrieron lesiones leves.
Ocurrió en Juan XXIII entre Callao y Paso, frente al anexo del Club Social.
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