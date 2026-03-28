Muchas multas por estacionar en la ciclovía y lavar el auto en Chacabuco

Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito de la Municipalidad de Chacabuco dio a conocer el resultado de los operativos de control realizados en las últimas horas.
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|Ángel Poviña, albañilería profesional
Hoy durante el día, recorrido de móviles dónde se labraron 20 actas de infracción por estacionar en lugar prohibido sobre la ciclovía.
Se labró un acta de infracción por circular un camión en zona prohibida (Av Alsina entre Moreno y Alberdi).
Se labraron actas de infracción por sacar ramas a la vía pública más de un m3. Se labró un acta de infracción por lavado de vehículo(Chasis y acoplado).
Anoche operativo de prevención en conjunto con policía comunal y GAD sobre Ruta 7 Km 203(los tubos) Ruta 7 entre Moreno y Alberdi, Juan XXlll y calle 649, colectora Ruta 7(Parque industrial) H Irigoyen y Ruta 7.
En el corredor nocturno se retuvieron cuatro licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y una motocicleta por circular sin documentación reglamentaria falta de casco luces y chapa patente.
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