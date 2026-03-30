Situación violenta en un barrio de Chacabuco: un herido

Esta noche
Esta noche se reportó una situación violenta en un barrio de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Hubo un altercado entre dos personas de sexo masculino. Uno atacó al otro con un machete. Una persona habría sido trasladada al Hospital de manera particular con una herida en una pierna mientras que la otra parte se habría subido a un automóvil.
Se pidió presencia de la Policía en el lugar. Al ver a los efectivos, el sujeto arrojó el machete y se escapó corriendo.
Ocurrió en el barrio La Construcción.
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