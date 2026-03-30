Mix: Reunión de motociclistas - Vigilia por Malvinas - Se termina el plazo en Chacabuco

Breves.
Motos. Una usuaria de Facebook etiquetó al Chacabuquero en un video que muestra a un grupo de motociclistas reunidos en una ruta. Al parecer, se trata de la inacabada Variante Chacabuco de la Autopista. El material fue publicado en horas de la madrugada, por lo que podría haber sido grabado en la tarde del domingo.
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|Ángel Poviña, albañilería profesional
Vigilia. Este miércoles en la plaza Belgrano se llevará a cabo la Vigilia por Malvinas en un nuevo aniversario del inicio de la Guerra de 1982. A las 18.00 habrá un paseo criollo con centros tradicionalistas, bomberos voluntarios y deportistas. Desde las 20.00 se presentarán distintos números artísticos. A las 24.00 se cantará el Himno Nacional.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Plazo. Este martes vence el plazo para acogerse al pago anual de tasas municipales con descuento. El Gobierno local invita a la población a sumarse a este beneficio.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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