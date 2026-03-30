lunes, 30 de marzo de 2026

Mix: Reunión de motociclistas - Vigilia por Malvinas - Se termina el plazo en Chacabuco

 


Breves.

Motos. Una usuaria de Facebook etiquetó al Chacabuquero en un video que muestra a un grupo de motociclistas reunidos en una ruta. Al parecer, se trata de la inacabada Variante Chacabuco de la Autopista. El material fue publicado en horas de la madrugada, por lo que podría haber sido grabado en la tarde del domingo.



Volver a Chacabuquero.

Angel poviña albañil
Ángel Poviña, albañilería profesional

Vigilia. Este miércoles en la plaza Belgrano se llevará a cabo la Vigilia por Malvinas en un nuevo aniversario del inicio de la Guerra de 1982. A las 18.00 habrá un paseo criollo con centros tradicionalistas, bomberos voluntarios y deportistas. Desde las 20.00 se presentarán distintos números artísticos. A las 24.00 se cantará el Himno Nacional.

Guido di napoli decoración y mantenimiento del hogar Chacabuco

Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración

Plazo. Este martes vence el plazo para acogerse al pago anual de tasas municipales con descuento. El Gobierno local invita a la población a sumarse a este beneficio.


Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
Gran Peña Folklórica: Venta de tarjetas llamando al 2352522151

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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