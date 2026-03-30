Fricciones en las calles de Chacabuco

Conflictos.
Se siguen reportando situaciones conflictivas en los controles de Tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
|Ángel Poviña, albañilería profesional
Cabe recordar que la semana pasada una mujer prendió fuego la moto para que los agentes municipales no la retuvieran.
Este lunes el personal de Tránsito pidió ayuda a la Policía al menos en 2 oportunidades por personas que protagonizaron conflictos en un control realizado en Remedios Escalada de San Martín y Catamarca.
De hecho, una mujer solamente aceptó entregar la moto cuando se hicieron presentes en el lugar efectivos de la Fuerza de Seguridad. Al parecer, no contaba con la documentación reglamentaria.
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