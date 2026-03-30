lunes, 30 de marzo de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: María.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 - María Cardozo. Falleció a los 89 años. Casa de duelo: Castilla. Sepelio: a las 8.30.


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