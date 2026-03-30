lunes, 30 de marzo de 2026

Policiales: Robo en una propiedad - Daños en una vivienda

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De noche.

Robo. En la noche del domingo se reportó un robo en una propiedad ubicada en un barrio alejado del centro de Chacabuco. Alguien rompió una puerta, interrumpió el servicio eléctrico y se llevó dos reflectores. El propietario dio aviso a la Policía. Ocurrió en Discépolo entre Coronel Suárez y Azcuénaga.



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Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
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Daños. En horas de la madrugada una mujer acusó a su ex pareja de causar daños en una vivienda. Al arribo de la Policía el sujeto ya se había retirado. La situación habría sucedido en medio de una discusión. Ocurrió en Mitre entre Juan Manuel de Rosas y Sosa.

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