Policiales: Robo en una propiedad - Daños en una vivienda

De noche.
Robo. En la noche del domingo se reportó un robo en una propiedad ubicada en un barrio alejado del centro de Chacabuco. Alguien rompió una puerta, interrumpió el servicio eléctrico y se llevó dos reflectores. El propietario dio aviso a la Policía. Ocurrió en Discépolo entre Coronel Suárez y Azcuénaga.
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Daños. En horas de la madrugada una mujer acusó a su ex pareja de causar daños en una vivienda. Al arribo de la Policía el sujeto ya se había retirado. La situación habría sucedido en medio de una discusión. Ocurrió en Mitre entre Juan Manuel de Rosas y Sosa.
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