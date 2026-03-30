Informan de un choque con un conocido vecino de Chacabuco involucrado

Más allá de la ciudad. Hay más.
Los medios de otra provincia incluyeron al menos a un vecino de Chacabuco en la lista de participantes de un choque que ocurrió en las últimas horas en una ruta nacional.
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Un auto chocó con la parte trasera de una camioneta en la ruta 152, en la provincia de La Pampa.
Según el informe de Info Pico: "Los rodados involucrados fueron un sedán Ford Mondeo conducido por Tomás Trotta, oriundo de Mendoza, quien viajaba acompañado por Tomás Urretavizcaya, Marcos Gastón Mata y Diego Rivas, con domicilios en las localidades bonaerenses de Chacabuco y San Fernando. El otro vehículo participante fue una pick-up Ford F-100 al mando de Víctor Hugo González, que iba junto a Agustina González y Ezequiel Orueta".
Se corresponde con el nombre del corredor de autos de Chacabuco, aunque en la nota original no lo citan.
Posteriormente se estableció que tres de los ocupantes del coche son de Chacabuco.
Otro medio agregó que los de la camioneta son de General Acha. Ocurrió en la noche del domingo. No hubo heridos graves.
"Las tareas de rigor en el lugar del hecho permitieron establecer que el Ford Mondeo impactó con su parte delantera del lado derecho contra el sector trasero izquierdo de la pick-up. Como producto del choque, ambos rodados perdieron el control y salieron hacia la banquina", agregó Info Pico.
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