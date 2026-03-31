martes, 31 de marzo de 2026

Problemas en un domicilio parricular de Chacabuco

 station

Violencia familiar.

Esta noche se reportó un caso de violencia familiar en un domicilio particular de Chacabuco.



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Chancheria el corte perfecto
Carnicería El Corte Perfecto

Un vecino acusó ante la Policía a su hijo de darle un golpe de puño. El vástago señalado se fue del lugar antes del arribo de las fuerzas del orden. Sin embargo, media hora después regresó, renovando el clima de confrontación.

Ocurrió en la calle Andres de Verancerca de la intersección con Junín.



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