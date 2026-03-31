Problemas en un domicilio parricular de Chacabuco

Violencia familiar.
Esta noche se reportó un caso de violencia familiar en un domicilio particular de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Un vecino acusó ante la Policía a su hijo de darle un golpe de puño. El vástago señalado se fue del lugar antes del arribo de las fuerzas del orden. Sin embargo, media hora después regresó, renovando el clima de confrontación.
Ocurrió en la calle Andres de Verancerca de la intersección con Junín.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Situación violenta en un barrio de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Fricciones en las calles de Chacabuco
- Informan de un choque con al menos un vecino de Chacabuco involucrado
- Emergencia en el centro de Chacabuco
- Se termina el plazo en Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz
- Video: Violento choque en el centro de Chacabuco
- "Encontré dinero en Chacabuco"
No hay comentarios:
Publicar un comentario