martes, 31 de marzo de 2026

Ampliaron las alertas meteorológicas para Chacabuco y la zona

 


Para tener en cuenta. 

El Servicio Meteorológico Nacional amplió las alertas por tormentas fuertes para Chacabuco y la zona.



Volver a Chacabuquero.

Chancheria el corte perfecto
Carnicería El Corte Perfecto

Hay alerta amarilla para la tarde y noche del miércoles para: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto

Hay alerta naranja para la madrugada del miércoles y alerta amarilla para la mañana, tarde y noche del miércoles para: Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo.

Hay que tener en cuenta que se pronostican lluvias de diferentes intensidades para toda la región desde la tarde.de este martes hasta el jueves.


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