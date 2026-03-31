Ampliaron las alertas meteorológicas para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional amplió las alertas por tormentas fuertes para Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Hay alerta amarilla para la tarde y noche del miércoles para: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto
Hay alerta naranja para la madrugada del miércoles y alerta amarilla para la mañana, tarde y noche del miércoles para: Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo.
Hay que tener en cuenta que se pronostican lluvias de diferentes intensidades para toda la región desde la tarde.de este martes hasta el jueves.
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