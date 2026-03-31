martes, 31 de marzo de 2026

Robo en una vivienda de Chacabuco

 Noticias policiales de Chacabuco Chacabuquero

Esta mañana.

Un vecino puso en conocimiento de la Policía que sufrió un robo en las últimas horas.



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Chancheria el corte perfecto
Carnicería El Corte Perfecto

Alguien ingresó al lugar y le sustrajo un televisor.  Ocurrió en una vivienda ubicada en el barrio Parque Chacabuco, sobre la calle San Lorenzo.


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