Municipio: "No se generó nuevo endeudamiento en Chacabuco"

Comunicado por la presentación del balance 2025
El Poder Ejecutivo elevó al Honorable Concejo Deliberante el Estado Contable al 31/12/25 conforme de la Resolución 4/4/11 del Honorable Tribunal de Cuentas, donde se detalla el Estado de Ejecución con las correspondientes planillas de gastos de diferentes partidas, fondos coparticipables Nacionales, Provinciales, Recaudación del Municipio, Clasificador Institucional, Estructura Programática y Objeto del Gasto, el Estado de Ejecución del Cálculo de Recursos, Balance General, Estado de Situación Patrimonial y demás ítems cumpliendo con las formalidades estipuladas, los parámetros de transparencia y la Carta Orgánica de las Municipalidades.
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En dicho Estado de Situación se observa un cierre de ejercicio con una fuerte caída en los recursos al -7,6% del 2025 con respecto del año 2024, producto de fuertes recortes Nacionales a la Provincia de Buenos Aires, y a su vez esta hacia el Municipio de Chacabuco.
Se puede observar una fuerte inversión en infraestructura, en inversión de capital, inversiones en obras y servicios, compra de tierras, equipamiento hospitalario, refacción, edificios, reparaciones, como también un aumento del gasto corriente en servicios personales y servicios no personales, como el aumento salarial (acuerdo paritario por encima de la inflación) y el gran costo de los servicios (aumento de tarifas).
La situación de endeudamiento nos muestra que no se generó endeudamiento a largo plazo, al contrario, se canceló más del 90% la deuda flotante al 31/12/24.
A pesar de un contexto económico completamente adverso, no se generó un nuevo endeudamiento a largo plazo. Se ejecutaron inversiones que capitalizaron el activo del Municipio, se dio respuesta a las obligaciones corrientes, que se pagaron en su totalidad hasta el 31/12, con aportes y contribuciones patronales.
Todo ello atendiendo simultáneamente una altísima demanda social con respecto a cuestiones de salud, vivienda, tierra, funcionamiento familiar y educativa.
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