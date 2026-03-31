martes, 31 de marzo de 2026

Altercado en un barrio de Chacabuco termina con una mujer hospitalizada

 

Esta noche.

Esta noche se registró un Altercado entre dos varones que terminó con una mujer trasladada al Hospitales.



Volver a Chacabuquero.

Los masculinos pelearon y la mujer intentó separarlos. En ese marco, la femenina terminó cayendo al piso y sufrió una lesión. La Policía fue al lugar y pidió que la mujer fuera trasladada en ambulancia.

Uno de los masculinos se quedó en el lugar y el otro se retiró antes de la llegada de dos patrulleros de la Comisaría. Ocurrió en el barrio de los bomberos de la Ciudad de Chacabuco.


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