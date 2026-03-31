Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco

Afortunados.
Este mediodía se llevó a cabo el sorteo mensual de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco.
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Se pusieron en juego 5 premios de 1.200.000 pesos. Los ganadores fueron: 9428, adquirido por Marina Guichón; 7606, adquirido por Micaela Olivetto; 7721, adquirido por Gregorio Dayraut; 9272, adquirido por Gabriela Crosta y Daniel Bonzo de Irala; 3526, adquirido por Thiago Sánchez.
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