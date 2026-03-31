Accidente camino a la escuela en Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se registró un accidente de tránsito en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Dos personas que iban en moto cayeron al pavimento luego que se abriera la puerta de un auto.
Una mujer y su hija fueron trasladadas al Hospital. Ocurrió en Entre Rios entre Moreno y San Martín.
Demorado. Mientras esto ocurría, en otro sector de Chacabuco un menor fue demorado por la Policía. Sería por tenencia de estupefacientes.
Ocurrió en una vivienda que unos vecinos sostenían que estaba siendo usurpada.
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