martes, 31 de marzo de 2026

Ampliaron a los medios la búsqueda de una joven en Chacabuco

 


Oficial.

La Municipalidad decidió ampliar a los medios de comunicación la búsqueda de una joven de 16 años.



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Publicó un comunicado sin el nombre de la menor. Los familiares de la joven dijeron que se llama Juana Camila Diudat. Tampoco se informó cómo iba vestida.

Según pudo saber Chacabuquero, la búsqueda comenzó en la tarde del lunes.

Quien tenga información puede llamar al 911.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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