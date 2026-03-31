martes, 31 de marzo de 2026

Calendario de pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones de la Anses

Agenda.

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, dio a conocer los calendarios de pagos de abril para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.



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Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 10 de abril

• DNI terminados en 1: 13 de abril

• DNI terminados en 2: 14 de abril

• DNI terminados en 3: 15 de abril

• DNI terminados en 4: 16 de abril        

• DNI terminados en 5: 17 de abril

• DNI terminados en 6: 20 de abril

• DNI terminados en 7: 21 de abril

• DNI terminados en 8: 22 de abril

• DNI terminados en 9: 23 de abril



Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

• DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

• DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

• DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

• DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril


Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0: 10 de abril

• DNI terminados en 1: 13 de abril

• DNI terminados en 2: 14 de abril

• DNI terminados en 3: 15 de abril

• DNI terminados en 4: 16 de abril

• DNI terminados en 5: 17 de abril

• DNI terminados en 6: 20 de abril

• DNI terminados en 7: 21 de abril

• DNI terminados en 8: 22 de abril

• DNI terminados en 9: 23 de abril



Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 10 de abril

• DNI terminados en 1: 13 de abril

• DNI terminados en 2: 14 de abril

• DNI terminados en 3: 15 de abril

• DNI terminados en 4: 16 de abril

• DNI terminados en 5: 17 de abril

• DNI terminados en 6: 20 de abril

• DNI terminados en 7: 21 de abril

• DNI terminados en 8: 22 de abril

• DNI terminados en 9: 23 de abril


 

Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 14 de abril

• DNI terminados en 2 y 3: 15 de abril

• DNI terminados en 4 y 5: 16 de abril

• DNI terminados en 6 y 7: 17 de abril

• DNI terminados en 8 y 9: 20 de abril


 

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 14 de abril al 12 de mayo


 

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 13 de abril al 12 de mayo



Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril

• DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril

• DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril

• DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril



Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 10 de abril al 12 de mayo


 

Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de abril

• DNI terminados en 2 y 3: 23 de abril

• DNI terminados en 4 y 5: 24 de abril

• DNI terminados en 6 y 7: 27 de abril

• DNI terminados en 8 y 9: 28 de abril


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