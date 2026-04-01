Confusa situación con una menor en Chacabuco

Búsqueda.
Esta tarde se dio una confusa situación en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se tuvieron que movilizar la Policía y el SAME en el medio de una jornada marcada por distintas situaciones.
Una mujer llamó a la Policía para informar que su hija de 16 años se había ido de la casa por uno de los accesos de Chacabuco. Cabe aclarar que este caso no tiene relación con la búsqueda de otra adolescente que cuyo paradero se trata de establecer desde el lunes.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
En este caso los patrulleros recorrieron los accesos pero a quién encontraron fue la madre de la menor. Esta compartió con los agentes que su hija estaba en la casa de una amiga en buenas condiciones de salud. Pero al cabo de toda esta situación, quien terminó siendo trasladada en ambulancia al nosocomio fue la madre, para que recibiera contención.
|Ángel Poviña, albañilería profesional
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Retuvieron motos guiadas por menores y la labraron infracciones en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Altercado en un barrio de Chacabuco termina con una mujer hospitalizada
- Robo en un barrio de Chacabuco
- Daños en el cableado de Chacabuco
- Accidente camino a la escuela en Chacabuco
- Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco
- Calendario de pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones de la Anses
- Municipio: "No se generó nuevo endeudamiento en Chacabuco"
- Ampliaron las alertas meteorológicas para Chacabuco y la zona
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Policiales: Continuó el conflicto - Sanciones para varios vecinos - y algo más en Chacabuco
- Problemas en un domicilio particular de Chacabuco
- Situación violenta en un barrio de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario