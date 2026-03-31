Más datos del accidente en una avenida de Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se registró un accidente en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Un motociclista terminó en el pavimento. Quedó inconsciente y se lo trasladó al Hospital en ambulancia. Al parecer, luego se recuperó en la Guardia. Tiene 19 años. Sería de apellido Toledo.
La moto es de marca Rouser 190.
Ocurrió en Arenales y 25 de Mayo.
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