Policiales: Continuó el conflicto - Sanciones para varios vecinos - y algo más en Chacabuco

Breves.
Conflicto. Durante la madrugada se reportaron más situaciones conflictivas en el barrio La Construcción. En esta oportunidad, no hubo lesionados pero sí denuncia en la Comisaría. En cuanto al altercado que se dio en la noche del lunes, la lesión que sufrió uno de los involucrados no fue grave.
Volver a Chacabuquero.
Búsqueda. En la últimas horas la Policía estuvo buscando a una persona de sexo femenino menor de edad en compañía de la familia. No se hicieron publicaciones en los medios al respecto.
Salud. Personal médico de la Guardia del Hospital dio aviso a la Policía que anoche un paciente que había recibido atención y requería observación en el lugar se retiró sin recibir el alta.
Tránsito. La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado de los últimos operativos realizados en la ciudad de Chacabuco.
En recorrido de móviles y motos de tránsito se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco, una de las mismas no contaba con luces.
Se labraron actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía.
Se labró un acta de infracción por estacionar en lugar prohibido
Se labraron actas de intimación por tener vehículos abandonados en la vía pública
En Catamarca y Remedios Escalada de San Martin se retuvieron una camioneta por circular sin licencia de conducir, una motocicleta por circular sin documentación reglamentaria y 17 licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.
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