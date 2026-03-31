martes, 31 de marzo de 2026

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

  

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: 

- Francisco Domino Slaven, Inés Adelta Cicerchia, e Inés Ester Slaven. 26 de marzo de 2026

- Juan Felix Longo, 26 de marzo de 2026

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