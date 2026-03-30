Emergencia en el centro de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde se movilizó al sistema de salud por una emergencia en el centro de la ciudad.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió en la Comisaría. Al parecer,una persona demorada presentó un padecimiento no especificado. Personal policial en un móvil debió llegar hasta el hospital para pedir una ambulancias porque había algún tipo de problemas para hacerlo por teléfono.
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