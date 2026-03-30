lunes, 30 de marzo de 2026

Emergencia en el centro de Chacabuco

 

Esta tarde.

Esta tarde se movilizó al sistema de salud por una emergencia en el centro de la ciudad.



Volver a Chacabuquero.

Ocurrió en la Comisaría. Al parecer,una persona demorada presentó un padecimiento no especificado. Personal policial en un móvil debió llegar hasta el hospital para pedir una ambulancias porque había algún tipo de problemas para hacerlo por teléfono.


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