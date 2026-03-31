martes, 31 de marzo de 2026

Daños en el cableado de Chacabuco

 


Esta tarde.

Edta tarde se registraron daños en el cableado de un sector de la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Al parecer, un camión hizo caer un poste generando problemas en la zona de Yrigoyen y Carlos Gardel. Fueron convocados la Policía y a Defensa Civil.


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