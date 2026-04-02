Nueva alerta meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas para Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Es de nivel de amarillo y se extiende desde la tarde del viernes a la madrugada del sábado. Los distritos alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto.
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