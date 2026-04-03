Madrugada movida con secuestros en Chacabuco

De noche. Se agregó información sobre otros operativos de control.
En la madrugada del viernes santo hubo mucho movimiento en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Desde temprano hubo motos circulando por la ciudad causando ruidos molestos. Hubo quejas de vecinos.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
El Área de Tránsito retuvo una motocicleta por circular sin documentación reglamentaria falta de casco luces sin chapa patente con escape antirreglamentario en Alsina y La Plata; y otra en por circular sin documentación reglamentaria falta de casco luces y chapa patente en el barrio San Cayetano.
|Ángel Poviña, albañilería profesional
Ayer se realizó operativo de prevención en conjunto con policía comunal sobre calle 14 De Julio y Balcarce, Maipú y Catamarca donde se retuvieron ocho licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.
Anoche se llevó a cabo un operativo de interceptación vehicular conjuntamente con policía comunal y el GAD sobre Acc H Irigoyen y Ruta 7
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- La Semana Santa termina con una alerta meteorológica en Chacabuco y la zona
- Persecución en la noche de Chacabuco
- La IA dijo que era "Peligroso" un link enviado por Whatsapp a Chacabuquero
- Video: Incidente con un camión municipal en Chacabuco
- Entidad de Chacabuco recibe propuestas para comprar un terreno
- Ratificaron las elecciones de un partido con presencia en Chacabuco
- Choque y fuga en la noche de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Acto por Malvinas en Chacabuco
- Video: Así es la villa donde encontraron a la joven de Chacabuco
- Nueva alerta meteorológica para Chacabuco y la zona
- Problemas en el tendido eléctrico de Chacabuco
- Así encontraron a la joven de Chacabuco
- "La Guerra de Malvinas dejó una herida profunda que aún late en el corazón de todos los argentinos"
- Situación violenta en la zona céntrica de Chacabuco
- Más sanciones por estacionar en ciertos sectores de Chacabuco
- Requisitos para Alerta Sofía
- "Los mandatarios del automotor somos mucho más que gestores"
No hay comentarios:
Publicar un comentario