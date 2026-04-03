viernes, 3 de abril de 2026

Madrugada movida con secuestros en Chacabuco

De noche. Se agregó información sobre otros operativos de control.

En la madrugada del viernes santo hubo mucho movimiento en Chacabuco.



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Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
Gran Peña Folklórica: Venta de tarjetas llamando al 2352522151

Desde temprano hubo motos circulando por la ciudad causando ruidos molestos. Hubo quejas de vecinos.

Guido di napoli decoración y mantenimiento del hogar Chacabuco

Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración

El Área de Tránsito  retuvo una motocicleta por circular sin documentación reglamentaria falta de casco luces sin chapa patente con escape antirreglamentario en Alsina y La Plata; y otra en  por circular sin documentación reglamentaria falta de casco luces y chapa patente en el barrio San Cayetano.

Angel poviña albañil
Ángel Poviña, albañilería profesional


Ayer se realizó operativo de prevención en conjunto con policía comunal sobre calle 14 De Julio y Balcarce, Maipú y Catamarca donde se retuvieron ocho licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco.

Anoche se llevó a cabo un operativo de interceptación vehicular conjuntamente con policía comunal y el GAD sobre Acc H Irigoyen y Ruta 7



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