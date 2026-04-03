Persecución en la noche de Chacabuco

Ciudad.
Esta noche se registró una persecución por las calles de la ciudad de Chacabuco.
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Un patrullero corrió detrás de un automóvil Renault 9. Al parecer, consideró que el conductor estaba realizando maniobras peligrosas. Iban al menos 3 personas en el mismo.
La persecución comenzó en Alem y Perón y terminó en el barrio Los Amigos, en inmediaciones de la estación de trenes. Otros dos móviles de la Comisaría llegaron al lugar también. Se estableció que el conductor estaba ebrio. Quedó al cuidado de su hermano, al igual que el vehículo.
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