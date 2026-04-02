Mix: Consciencia TEA - Ayuda para una niña - Acto por Malvinas en Chacabuco

Breves.
TEA. Esta noche se realizó en las escalinatas del palacio municipal un acto por el Día de Concientización sobre el Trastorno del Espectro Autista. El edificio fue iluminado de color azul que es el color de esta causa. El 12 de abril habrá una caminata.
Volver a Chacabuquero.
Ayuda. Amigos se comunicaron con Chacabuquero para pedir ayuda para una niña llamada Gara que sufrió quemaduras en un accidente doméstico.
Se dejaron los datos para realizar transferencias a la madre llamada Eugenia Roldán.
Titular: Eugenia Roldán
Alias: Eugeniajacqueline
DNI: 36.820.90
Malvinas. El intendente municipal, Darío Golía, encabezó en Chacabuco el acto oficial en homenaje al 2 de abril, al cumplirse el 44° aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas. La ceremonia se llevó a cabo en la plaza General Belgrano, en el marco del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
El acto fue abierto por el ex combatiente Mario Feroldi, quien se mostró profundamente emocionado al entonar el Himno Nacional Argentino. En sus palabras, reafirmó que las islas son argentinas y destacó la importancia de continuar el reclamo por la vía diplomática, compartiendo además su experiencia en la línea de combate.
Posteriormente, tomó la palabra Carlos Daluisio, quien, con visible angustia, recordó las dificultades vividas durante el conflicto y expresó su visión crítica sobre el accionar de las Fuerzas Armadas, señalando que el enfrentamiento fue, en realidad, contra una potencia como la OTAN.
Para cerrar la lista de oradores, el jefe comunal remarcó la necesidad de “malvinizar” en todos los ámbitos posibles, transmitiendo a las nuevas generaciones lo ocurrido aquel 2 de abril. Destacó que se trata de una jornada de memoria, enseñanza, honor y gratitud, recordando que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla.
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