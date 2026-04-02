Video: Así es la villa donde encontraron a la joven de Chacabuco

Recorrida.
La Villa Puerta de Hierro donde encontraron ala joven de Chacabuco que era buscada desde el lunes, es un lugar muy conocido del conurbano bonaerense.
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Está ubicada en la San Justo, localidad del partido de La Matanza. Nació en 1970 y su período más crítico fue a mediados de la década del 2010. Se la sindicaba como la villa más peligrosa del Gran Buenos Aires por la delincuencia y el narcotráfico.
En el 2021 la Municipalidad de La Matanza decidió avanzar con la urbanización. Ya se han construído torres de departamentos para que se muden allí las personas residían en casas precarias.
El video que encabeza esta nota fue publicado hace 6 meses por el youtuber italiano Zazza, quien se dedica a visitar lugares marginales. Él mismo la llama "la villa de los zombies" y "el mercado del paco".
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