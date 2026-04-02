Problemas en el tendido eléctrico de Chacabuco

Ya hubo problemas.
Esta tarde se reportó un problema en el tendido eléctrico de Chacabuco.
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Al parecer, se recalentaron los cables en inmediaciones de San Juan y Deán Funes. Esta situación fue advertída por personal policial que pasaba por el lugar. Fue convocada la guardia de la Cooperativa Eléctrica para revisar el tendido.
Cabe recordar que en esta zona ya hubo incendios de cables y han tenido que asistir los Bomberos Voluntarios.
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