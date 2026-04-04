Y ya hay datos para los próximos días.
La Semana Santa termina con una alerta meteorológica en Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas fuertes para la noche del domingo 5 de abril de 2026.
Los distritos de la zona alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto - Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo.
La probabilidad de lluvias comienza en la tarde del domingo y se extiende hasta la madrugada del martes.
En comparación con la semana pasada, se pronostica un descenso en la temperatura. Las máximas se ubicarían alrededor de los 20 grados centígrados.
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