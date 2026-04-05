Policiales: una mujer hospitalizada y otros incidentes ocurridos en Chacabuco

De noche.
Durante la madrugada se reportaron distintos incidentes en diferentes puntos de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una mujer fue trasladada en ambulancia al Hospital cerca de las 4.30. Al parecer, cayó a la calle mientras circulaba en bicicleta. También la Policía fue convocada al lugar. Ocurrió en Inmediaciones de Pueyrredón y Bravo.
Hubo un altercado entre asistentes a una fiesta privada. Algunas personas pidieron la presencia de la Policía pero cuando el Patrullero llegó al lugar, al menos una de las partes del conflicto ya se había retirado. Ocurrió en inmediaciones de Doctor Fernández y Vicente López.
Un sujeto ingresó a una vivienda pero al verse descubierto se dio a fuga en una moto. Ocurrió en la ruta 30 camino a Chivilcoy, cercanías del Circuito Los Sauces.
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