sábado, 4 de abril de 2026

Hubo operativo en zonas problemáticas y motos retenida en Chacabuco

 


Detalles.

La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado de los operación de control de la madrugada del sábado en Chacabuco.



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Se realizó un operativo de prevención conjuntamente con policía comunal sobre Ruta 7 (Los tubos; entre Alberdi y Moreno; Colectora del Parque industrial.

 Se retuvieron tres motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco.


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