La IA dijo que era "Peligroso" un link enviado por Whatsapp a Chacabuquero

Recomendaciones para no sufrir un daño.
La Inteligencia Artificial de Google determinó que es altamente peligroso un enlace enviado a Chacabuquero a través de WhatsApp esta tarde.
Volver a Chacabuquero.
El link fue remitido al número de este medio por una persona con teléfono de Chacabuco. No quedó claro si fue un ataque deliberado o una acción automática disparada por alguien que visitó el página de Internet al otro lado del vínculo. Gemini u otras herramientas digitales gratuitas permiten analizar la estructura del link para saber si es peligroso. Por distintas publicaciones en redes sociales, este no ha sido un caso aislado.
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El mensaje hablaba de un premio de dinero en efectivo. Esta es una parte del link. Se borró el resto para evitar que se lo siga difundiendo:
https://zqchp.buzz/...#
El remitente fue bloqueado y los chats fueron compartidos con WhatsApp para que los investigue.
Esto es lo que dijo Gemini:
1. El dominio es altamente sospechoso
Nombre aleatorio: zqchp.buzz no pertenece a ninguna empresa u organismo oficial. Los estafadores suelen comprar dominios baratos con extensiones como .buzz, .top o .xyz para lanzar campañas de estafa masivas.
Falta de identidad: No hay una marca o nombre reconocible detrás del enlace.
2. Estructura de "Phishing" o Estafa de WhatsApp
El parámetro s=wa al final del enlace indica que el link está diseñado para ser compartido por WhatsApp.
Los códigos numéricos largos en la URL (04031386...) suelen usarse para rastrear qué usuario hizo clic o para dirigir a la víctima a una versión específica de la estafa (como un falso sorteo o una supuesta ayuda gubernamental).
3. Riesgos potenciales si haces clic:
Robo de cuenta de WhatsApp: El sitio podría intentar engañarte para que compartas un código de verificación y así clonar tu cuenta.
Instalación de Malware: Podría intentar descargar automáticamente un archivo malicioso en tu teléfono.
Captura de datos (Phishing): Te pedirá datos personales (DNI, tarjetas o contraseñas) bajo una falsa promesa de premios o beneficios.
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Recomendaciones:
No entres al link: Si ya lo hiciste, cierra la pestaña inmediatamente.
No lo compartas: Aunque te lo haya enviado un conocido, es probable que a esa persona le hayan hackeado la cuenta o haya caído en el engaño.
Borra el mensaje: Así evitarás tocarlo por error en el futuro.
Si el mensaje te llegó diciendo que ganaste un premio o que es una encuesta de una empresa conocida, recuerda que las empresas oficiales nunca usan dominios extraños como ".buzz"
.Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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