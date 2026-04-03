viernes, 3 de abril de 2026

Ratificaron las elecciones de un partido con presencia en Chacabuco

 

Elección ucr provincia de buenos aires urna

Cronograma.

La Justicia respaldó el cambio de fecha de las elecciones internas de un partido que está presente en Chacabuco y hay un calendario ajustado.



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Ángel Poviña, albañilería profesional

Se trata de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires,que tenía judicalizado el adelantamiento de la votación, una medida que había sido decidida por su Consejo de partido. 

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Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración

El 9 de abril vence el plazo para presentar fichas de afiliación, y hasta el 7 de mayo se pondrán presentar listas de candidatos. La elección se celebrará el 7 de junio de 2026. Algunos apuestan a que se forme una lista de unidad que represente a todos los sectores y a que no haya comicios.

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