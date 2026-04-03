Ratificaron las elecciones de un partido con presencia en Chacabuco

Cronograma.
La Justicia respaldó el cambio de fecha de las elecciones internas de un partido que está presente en Chacabuco y hay un calendario ajustado.
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Se trata de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires,que tenía judicalizado el adelantamiento de la votación, una medida que había sido decidida por su Consejo de partido.
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El 9 de abril vence el plazo para presentar fichas de afiliación, y hasta el 7 de mayo se pondrán presentar listas de candidatos. La elección se celebrará el 7 de junio de 2026. Algunos apuestan a que se forme una lista de unidad que represente a todos los sectores y a que no haya comicios.
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