viernes, 3 de abril de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Cristina.


 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 - María Cristina Carricart. Falleció a los 76 años. Casa de duelo: Balcarce 170. Sepelio a las 10.00.


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