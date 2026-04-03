Que en paz descanse: Cristina.
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- María Cristina Carricart. Falleció a los 76 años. Casa de duelo: Balcarce 170. Sepelio a las 10.00.
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