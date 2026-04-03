viernes, 3 de abril de 2026

Entidad de Chacabuco recibe propuestas para comprar un terreno

 


Fecha límite.

Una entidad de Chacabuco está recibiendo propuestas para comprar un terreno en la ciudad.



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Se trata de la  Fundación del Hospital municipal. El inmueble a comprar será usado como premio en una proxima rifa para recaudar fondos para el nosocomio local. Se aclaró que el mismo debe estar listo para escriturar.

Las propuestas se recibirán en el correo electrónico de la entidad fundahospichacabuco@gmail.com hasta el día 30 de abril de 2026.

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